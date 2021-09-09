Son dakika! Son 24 saatte korona virüsten 257 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! Son 24 saatte korona virüsten 257 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Son 24 saatte korona virüsten 257 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 257 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 846 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 257 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 846 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 846 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 257 oldu. Bir günde toplam 314 bin 793 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 31 bin 322 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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