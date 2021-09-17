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Son dakika! Son 24 saatte korona virüsten 237 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Son 24 saatte korona virüsten 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 692 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 692 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 692 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237 oldu. Bir günde toplam 341 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 197 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,58 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 67,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 72,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
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