Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 223 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 223 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 223 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 223 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 10 bin 512 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 223 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 10 bin 512 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 760'a yükseldi. Toplamda 50 milyon 869 bin 896 test yapıldı. Bugün yapılan 202 bin 243 testten, 10 bin 512 yeni vaka sayısı, 920 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 117 bin 374 olduğu, bugün iyileşen 14 bin 418 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 947 bin 256'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 468 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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