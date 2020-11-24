Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 161 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 161 kişi hayatını kaybetti

24.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:01
Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 161 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 161 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 672'e yükseldiğini 7 bin 381 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 161 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 672'e yükseldiğini 7 bin 381 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 161 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 672'e yükseldi. Bugün toplam 162 bin 231 test yapılırken, 7 bin 381 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 460 bin 916 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 678 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 381 bin 569'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 543 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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