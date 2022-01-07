Son dakika! Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 157 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 63 bin 214 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 157 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 63 bin 214 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
(İHA)
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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