Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU

BURDUR (DHA) - Burdur'da Somali vatandaşlarının yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.

Yeni Mahalle'de Kapanlı Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında Somali vatandaşlarının kaldığı dairenin bir odasında yangın çıktı. Dün akşam 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evdeki Somali vatandaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.