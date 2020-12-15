TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu
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TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu

15.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:54
TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Wajid şehrinde güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatması direkleri temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Wajid şehrinde güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatması direkleri temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Mogadişu'ya 450 kilometre uzaklıktaki Wajid şehrinde, güneş enerjisiyle çalışan 10 aydınlatma direği kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uzun yıllar sonra sokakları aydınlanan ve projeyi büyük bir memnuniyetle karşılayan şehir sakinlerinin, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini sundukları belirtildi.

Somali'nin en yoksul şehirlerinden olan ve merkezi ile çevre köylerde 60 bin kişinin yaşadığı Wajid'de elektrik ihtiyacı sadece jeneratörlerden karşılanabiliyor.

Ülkede uzun yıllardır devam eden iç savaşın etkisiyle eğitim, sağlık ve şehir altyapısı tamamıyla çöken Wajid'e malzeme nakliyesi, 2015 yılında şehrin çevresinin terör örgütlerinin kontrolüne geçmesinden dolayı yalnızca hava yolu ile yapılabiliyor.

TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu
TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu
TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu
TİKA Somali'nin Wajid kentinde güneş enerjili sokak aydınlatma direkleri kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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