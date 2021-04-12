Son Dakika | Somali Meclisi, federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı

Son dakika haberine göre Somali Meclisi, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı.

Somali Meclisi, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı.

Meclis, bugün yaptığı oturumda, bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılması ve hükümetin 2 yıl daha görevde kalmasını içeren yasa tasarısını 149 "evet", 3 "hayır" oyuyla kabul etti.

Meclis Başkanı Mohamed Mursal Abdirahman'ın duyurduğu tasarıya göre, federal hükümet ve eyalet başkanları arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle seçimlere gidemeyen ülke, 2 yıl içinde sandığa giderek kendi temsilcilerini doğrudan seçme imkanı bulacak.

Kararın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, halktan kendi kaderini tayin etme fırsatının kaçırmamasını isteyerek, bu tasarının 17 Eylül 2020'de eyalet liderleriyle varılan anlaşmanın uygulanamaması nedeniyle alındığına dikkati çekti.

Oturumu engellemeye çalışan emniyet müdürü görevden alındı

Öte yandan, oturumu durdurarak meclisin karar almasını önlemeye çalışan Mogadişu İl Emniyet Müdürü Sadaq Omar Hassan, Somali Polis Şefi Abdi Hijar tarafından görevden alındı.

Somali Haber Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü görevine Farhan Mohamed Adan'ın getirildiğini duyurdu.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud