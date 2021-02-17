Son dakika: Somali, Kovid-19 nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasakladı
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Son dakika: Somali, Kovid-19 nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasakladı

17.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:36
Son dakika: Somali, Kovid-19 nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasakladı

Son dakika haberler... Somali hükümeti, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasakladı.

Somali hükümeti, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasakladı.

Somali Sağlık Bakanı Fowzia Abikar, başkent Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, tüm etkinliklerinin yasaklandığını, okul ve üniversitelere eğitime ara vermesi talimatının verildiğini söyledi.

Abikar, son günlerde Kovid-19 semptomu taşıyan çok sayıda kişinin teşhis konulamadan öldüğü bilgisini aldıklarını ifade etti.

"Çok geç olmadan virüsün yayılımını durdurmalıyız." diyen Abikar, alınan son örneklerin, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede olup olmadığının anlaşılması için yurt dışına analize gönderildiğini dile getirdi.

Somali'de şimdiye kadar 5 bin 373 kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 163 kişi de hayatını kaybetti.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı cuma günü sokağa inmeye çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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