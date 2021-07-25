Son dakika: Somali halkından Türk dernek üyelerine sevgi seli

Son dakika haberleri... Somali halkından Türk dernek üyelerine sevgi seli Avrupa Yetimeli Derneği gönüllüleri, Kurban Bayramı münasebeti ile Somali'de çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Somali halkından Türk dernek üyelerine sevgi seli

AĞRI - Avrupa Yetimeli Derneği gönüllüleri, Kurban Bayramı münasebeti ile Somali'de çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında Somali halkı dernek üyelerine büyük ilgi göstererek, Türkiye sloganları attı.

Merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Yetimeli Derneği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Afrika kıtasında da Kurban Bayramı vesilesi ile çeşitli çalışmalar yürüttü. Afrika ülkelerinden Somali'de ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışmaları yürüten dernek üyeleri, bayramın ilk gününü kurban eti dağıtımı yaparak geçirdiler. Daha sonraki günlerde ise nakdi, gıda ve giyim yardımı gerçekleştiren dernek üyeleri çocukları da unutmadı. Dernek üyeleri, ikram ettikleri şeker ve çikolatalarla çocukları sevindirdiler. Çalışmaları sırasında halkın büyük ilgisi ise karşılaşan dernek üyeleri, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile de görüştü. Adalet Bakanı Nur, Türkiye'nin Somali'de önemli yatırımlar ve çalışmalar yürüttüğünü, başta TİKA olmak üzere birçok STK'nın Somali halkına uzattığı yardım eli nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Kentin ücra noktalarında su kuyusu temeli atan dernek üyeleri, ülkede susuzluğun büyük problem oluşturduğunu kaydetti. Avrupa Yetimeli Derneği üyesi Nizamettin Aygan, "Malumunuz Afrika'da su noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların en çok yaşandığı ülkelerden biri de Somali'dir. Bunun ne demek olduğunu ise yakinen gördük" dedi.

Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Aygan, "Kurbanlarımızın başındaydık, hamdolsun kesilen kurbanları mazlum, fakir, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Kurban eti dağıtımının ardından hayırseverlerimizin bize ulaştırdığı nakdi yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Son olarak ihtiyaç sahiplerine yaptığımız gıda yarımı ile yüzleri güldürdük. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim, gerçekten yokluğun, sefaletin ve açlığın yaşandığı bir diyar Afrika. Çocukların, evlerin halini gördüğümüzde içimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin devlet nezdinde yürüttüğü yatırım ve çalışmalar nedeniyle halkın sevgisini kazandığına şahit olduklarını belirten Aygan, "Gezdiğimiz her yerde çocukların dilinde hep Türkiye sloganları ile karşılaştık. Somali halkının Türkiye'ye olan olumlu bakış açıları bizleri mutlu etti. Demek ki Türkiye'nin burada yürüttüğü çalışmalar buradaki insanları mutlu etmiş. İnşallah yardımlarımız burada devam edecek" diye konuştu.

Dernek üyeleri, ülkede devam eden bir caminin yapımı için de bir miktar para yardımında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan