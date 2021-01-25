Son Dakika | Somali'deki bombalı saldırıda 2 polis öldü
25.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:06
Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bombalı saldırı, başkent Mogadişu'nun Weedow bölgesinde meydana geldi.
Olayda 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak