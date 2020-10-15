Son dakika: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 13 asker öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 13 asker öldü

15.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:49
Son dakika: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 13 asker öldü

Son dakika gündem haberi: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının askeri konvoya düzenlediği saldırıda 13 asker hayatını kaybetti.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının askeri konvoya düzenlediği saldırıda 13 asker hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Binbaşı Muhammed Ali, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre güneybatısındaki Afgoye bölgesinde düzenlenen saldırının ardından çatışma çıktığını ve Eş-Şebab üyelerinin sayıca askerlerden fazla olduğunu aktardı.

Ali, "Eş-Şebab örgütü üyelerinin saldırısında en az 13 asker hayatını kaybetti." dedi.

Somali ordusu, saldırıya uğrayan birliğin bölgede devriye gezdiğini açıkladı.

Eş-Şebab sözcüsü Ebu Musab ise 24 askeri öldürdüklerini iddia etti.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 13 asker öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 15:53:05. #1.15#
title