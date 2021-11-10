Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 9 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ORDU (AA) - Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 9 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ulusal Ordu radyosu, ülkenin Aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 13'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

 Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden generale 14 yıl 2 ay hapis cezası

Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden generale 14 yıl 2 ay hapis cezası

 Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title