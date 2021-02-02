Son dakika... Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 Eş-Şebab militanı öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 Eş-Şebab militanı öldürüldü

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:02
Son dakika... Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Son dakika haberi... Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen Eş-Şebab terör örgütü üyesi 3 militanın ölü ele geçirildiği bildirildi.

Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen Eş-Şebab terör örgütü üyesi 3 militanın ölü ele geçirildiği bildirildi.

Somali devlet televizyonunun haberine göre Eş-Şebab militanları, Dhusamareb bölgesini ziyaret etmeyi planlayan üst düzey siyasetçi ve bürokratları hedef aldı.

Bir polisin yaralandığı saldırıda, 3 militan öldürüldü.

Teröristlerden ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Saldırının düzenlendiği bölgeye, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu liderliğindeki bir heyetin, seçim sürecini görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı belirtildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Darbe İzmir Milli Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Somali'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 Eş-Şebab militanı öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 16:07:45. #1.15#
title