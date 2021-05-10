Son Dakika | Somali'de karakolun hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Somali'de karakolun hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Somali'de karakolun hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında, aralarında 2 polisin bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında, aralarında 2 polisin bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Somali devlet medyasıdaki haberlerde, Somali polisinin, başkent Mogadişu'ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladığı belirtildi.

Polisin yazılı açıklamasında, "Waberi bölgesindeki karakola hedef alınan intihar saldırısında aralarında Emniyet Amiri Ahmed Bashane ve Komutan Yardımcısı Division Abdi Basid bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi." ifadesinin kullanıldığı kaydedildi.

Başbakan Hüseyin Roble ise resmi Twitter hesabından saldırıyı kınayarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Somali halkına başsağlığı diliyorum. Allah ölülere rahmet eylesin ve yaralılara şifalar versin." paylaşımında bulundu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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