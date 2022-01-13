Son dakika: Somali'de havalimanı yakınlarında patlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Somali'de havalimanı yakınlarında patlama

Son dakika: Somali'de havalimanı yakınlarında patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün Uluslararası Havaalanı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Yetkililer, çok sayıda can kaybı ve yaralanan olan patlamada birçok aracın da hasar gördüğünü bildirdi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. - MOGADİŞU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title