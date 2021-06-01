Son dakika... Somali'de Eş-Şebab operasyonunda en az 20 örgüt üyesi öldürüldü
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Son dakika... Somali'de Eş-Şebab operasyonunda en az 20 örgüt üyesi öldürüldü

Son dakika... Somali'de Eş-Şebab operasyonunda en az 20 örgüt üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Somali ordusunun Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonunda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali ordusunun Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonunda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Hiran bölgesindeki örgüte ait bir bölgeye askerler tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti.

Rageh, operasyon sonrası çıkan çatışmada en az 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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