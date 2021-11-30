Son dakika: Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üslere saldırısında biri asker 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üslere saldırısında biri asker 2 kişi öldü

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üslere saldırısında biri asker 2 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın Baidoa kentindeki iki askeri üsse düzenlediği saldırıda biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın Baidoa kentindeki iki askeri üsse düzenlediği saldırıda biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.

Baidoa polis memurlarından Abdi Ali Mohamud, AA muhabirine açıklamasında, Baidoa kentindeki Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) bağlı Etiyopyalı askerlere ev sahipliği yapan havalimanına saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Ağır silahlarla düzenlenen saldırıda havalimanında bir sivilin can verdiğini dile getiren Mohamud, Somali askeri üssüne yapılan saldırıda da bir askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Başkent Mogadişu'ya 240 kilometre uzaklıktaki kent, meclis seçimlerinin başladığı hafta başından bu yana ikinci kez saldırıya uğradı.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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