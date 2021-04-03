Son dakika: Somali'de düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi öldü
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Son dakika: Somali'de düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika: Somali'de düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Oronjo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki Shangani semtinde bir restoranda bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ali, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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