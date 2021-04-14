Son Dakika | Somali'de bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Orta Şabelle bölgesinde bir yola döşenen patlayıcı, 24 kişiyi taşıyan minibüsün geçtiği sırada infilak etti.
Minibüste bulunan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak