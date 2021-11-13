Son dakika... Somali'de 7 sivilin ölümüne yol açan 2 AMISOM askerine idam cezası verildi - Haberler
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Son dakika... Somali'de 7 sivilin ölümüne yol açan 2 AMISOM askerine idam cezası verildi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Somali'de 7 sivilin ölümüne yol açan 2 AMISOM askerine idam cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) bağlı 2 asker, 7 masum sivilin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı.

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) bağlı 2 asker, 7 masum sivilin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, başkent Mogadişu'daki AMISOM mahkemesi ağustos ayında Golweyn kasabasında 7 masum sivilin öldürülmesine ilişkin davada 2 AMISOM askerini idam cezasına, 3 askeri de 39 yıl hapse mahkum etti.

AMISOM, 10 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından birliğinin, terör örgütü Eş-Şebab üyelerince saldırıya uğradığını ileri sürmüş ve konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Mogadişu hükümetine güvenlik alanında destek olan AMISOM, zaman zaman yerel sakinler ve hükümet tarafından kasti adam öldürme ve cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Ülkede AMISOM çatısı altında farklı Afrika ülkelerinden 20 bin asker bulunuyor.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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