Son dakika... Somali'de 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç
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Son dakika... Somali'de 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç

15.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:05
Son dakika... Somali'de 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Son dakika gündem haberi: Somali hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, terör saldırıları ve doğal felaketler nedeniyle ülkedeki 2,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Somali hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, terör saldırıları ve doğal felaketler nedeniyle ülkedeki 2,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Somali İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanı Khadija Diriye, basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını, su sorunu, seller ve terörizm, Somali için büyük zorluklar arasında bulunuyor." dedi.

Bakan Diriye, salgın, terör ve doğal felaketler nedeniyle ülke genelinde 2,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Somali Finans Bakanı Abdirahman Duale Beileh de hükümetin yardım çağrılarına, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının olumlu yanıt verdiği söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'deki mevcut siyasi gerginliğin ülkedeki insani krizi derinleştirdiği uyarısı yapmış ve 800 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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