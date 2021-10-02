Son dakika... Somali Başbakanı Roble'den Galmudug'da patlak veren çatışmalara son verilmesi çağrısı

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkenin merkezindeki Galmudug eyaletinde eyalet güçleri ve Ehl-i Sünnet (Ahlu Sunna) grubu arasında çıkan çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

Roble yaptığı yazılı açıklamada, eyalette bazı kasaba ve köyleri ele geçiren, terör örgütü Eş-Şebab'ın düşmanı olarak bilinen grup ve eyalet güçleri arasındaki çatışmaların "üzüntü verici" olduğunu kaydetti.

Galmudug eyaletinin meşru temsilcisinin, eyalet otoritesi olduğuna işaret eden Roble, saldırıların bir an önce durması çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberler e göre, Ehl-i Sünnet'in lideri Şeyh Muhammed Şakir, eyalete dönmelerinin nedeninin ordu ve yerel güçlerin Eş-Şebab'a karşı eyaleti savunamaması olduğunu belirtti.

Grup, 30 Eylül ve 1 Ekim'de Galmudug'daki bazı köy ve kasabaları ele geçirmişti.

1990'ların başında iç savaşın başlamasıyla kurulan ve ılımlı görüşleriyle bilinen Ehl-i Sünnet, 2018 yılında yaptığı güç paylaşımı anlaşmasıyla Galmudug eyaletiyle askeri olarak birleşme kararı almıştı.