Son dakika... Somali Başbakanı Roble'den Galmudug'da patlak veren çatışmalara son verilmesi çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Somali Başbakanı Roble'den Galmudug'da patlak veren çatışmalara son verilmesi çağrısı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Somali Başbakanı Roble'den Galmudug'da patlak veren çatışmalara son verilmesi çağrısı

Son dakika haberleri: Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkenin merkezindeki Galmudug eyaletinde eyalet güçleri ve Ehl-i Sünnet (Ahlu Sunna) grubu arasında çıkan çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkenin merkezindeki Galmudug eyaletinde eyalet güçleri ve Ehl-i Sünnet (Ahlu Sunna) grubu arasında çıkan çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

Roble yaptığı yazılı açıklamada, eyalette bazı kasaba ve köyleri ele geçiren, terör örgütü Eş-Şebab'ın düşmanı olarak bilinen grup ve eyalet güçleri arasındaki çatışmaların "üzüntü verici" olduğunu kaydetti.

Galmudug eyaletinin meşru temsilcisinin, eyalet otoritesi olduğuna işaret eden Roble, saldırıların bir an önce durması çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberler e göre, Ehl-i Sünnet'in lideri Şeyh Muhammed Şakir, eyalete dönmelerinin nedeninin ordu ve yerel güçlerin Eş-Şebab'a karşı eyaleti savunamaması olduğunu belirtti.

Grup, 30 Eylül ve 1 Ekim'de Galmudug'daki bazı köy ve kasabaları ele geçirmişti.

1990'ların başında iç savaşın başlamasıyla kurulan ve ılımlı görüşleriyle bilinen Ehl-i Sünnet, 2018 yılında yaptığı güç paylaşımı anlaşmasıyla Galmudug eyaletiyle askeri olarak birleşme kararı almıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...

 MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKKKCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Kubilay Aka Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Balotelli Gökhan Töre Alex Teixeira Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Somali Başbakanı Roble'den Galmudug'da patlak veren çatışmalara son verilmesi çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:59:48. #1.17#