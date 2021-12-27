Son dakika: Somali Başbakanı Roble'den açığa alınmasına ilişkin karara tepki: "Çirkin bir karar"

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu tarafından kendisinin "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa alınmasına tepki gösterdi.

Somali Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fermacu'nun adımı "çirkin bir karar" olarak nitelendirilerek, atılan adımın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Roble'nin görevinin Cumhurbaşkanı tarafından askeri güç ile devralınmaya çalışılmasına tepki gösterilerek, ülkede yaşanacak sorunların Fermacu'nun omuzlarında olduğu belirtildi.

Roble'nin anayasal görevini yerine getirdiği altı çizilen açıklamada, kendisinin ülkeyi barışçıl bir seçime götürmek için tüm adımları attığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa almıştı.

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlamıştı. Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları ise ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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