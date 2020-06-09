Son dakika! Soma Millet Bahçesinin ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak
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Son dakika! Soma Millet Bahçesinin ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak

Son dakika haberi: Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak Millet Bahçesinin ihalesinin 13 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Son dakika! Soma Millet Bahçesinin ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak
09.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:37

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak Millet Bahçesinin ihalesinin 13 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlıklarına başladıkları Soma Millet Bahçesi Projesinde ihale tarihinin belli olduğunu ifade etti.

Somalılar tarafından 85 Evler olarak bilinen yaklaşık 30 dönüm alanda hayata geçirilecek proje için 13 Ağustos 2020 tarihinde TOKİ tarafından ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Tulup, "İlçe halkımızın güzel vakit geçirmesini ve nefes almasını sağlayacak projeyle ilgili bu önemli gelişmeyi halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İlçeye değer katacak Millet Bahçesi Projesinin içerisinde Millet Kıraathanesi, Maden Müzesi, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağını kaydeden Başkan Tulup, "Projenin en başından bugüne kadar desteğini esirgemeyen ve bizleri asla yalnız bırakmayan AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Avukat Mehmet Ali Özkan'a Soma halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı da Manisa ilinde onaylanan ve ihale aşamasına gelen ilk Millet Bahçesi Projesi'nin Soma'da olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlanılan bu projede önemli bir yol kat ettik. Projenin, TOKİ tarafından 13 Ağustos 2020'de ihale takvimine alınması bizleri ve Soma halkımızı heyecanlandırmıştır. Projenin her safhasında başta AK Parti Manisa Milletvekilimiz Avukat Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanımız Sayın Ali Tulup'un üstün gayretleri olmuştur. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu büyük projenin, şimdiden Soma'mıza hayırlı olmasını diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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