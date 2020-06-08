Son Dakika: Soma Emniyeti'nden ilçe genelinde asayiş uygulaması Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 100 polis ile ilçe genelinde denetim yaptı. Ekipler,

vatandaşların yoğun olduğu park ve yeşil alanlarda, umuma açık eğlence yerlerinde, sabit yol uygulama ile kapama noktalarında asayiş ve huzur denetimleri gerçekleştirdi. Kurallara uymayan vatandaş ve işletmelere işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA