Son dakika: Soma Davası'nda karar açıklandı
Son dakika haberler: Soma Davası'nda karar açıklandı - Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Soma Davası'nda karar açıklandı
- Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın