Son Dakika | Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
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Son Dakika | Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı

Son Dakika | Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'nde görülen duruşmasına şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, SEBGİS aracılığıyla katılırken diğer sanıklar katılmadı.

Mahkeme heyeti, Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası kararı verdi.

Bilirkişi raporlarında acil eylem planı yöneticisi olarak tespit edilen sanık Haluk Evinç ise beraat etti.

Öte yandan mahkeme başkanının kararı okuduğu sırada bazı madenci yakınları ve avukatlar alkışlayarak kararı protesto etti. Mahkeme heyetinin bulunduğu bölüme geçmek isteyen bazı madenci yakınlarını çevik kuvvet ekipleri engelledi.

Karar sonrası açıklama

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonu önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mahkemeden çıkan kararı adil bulmadıklarını söyledi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Size söz veriyorum, bu dava bir daha görülecek. O dava görüldüğünde bugün kazandığını sananlar mahkum olacak, kaybedenler de 'Oh be bu kez adalet kazandı' diyecek. Andolsun ki hesap soracağız." dedi.

Madenci avukatlarından Can Atalay, şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis verildiğini, ancak hapse girmeyeceğini savunurken Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan da cezaların mağdurları tatmin etmediğini ifade etti.

Oğlunu faciada yitiren Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak da adil bir yargılama yapılmadığını, mahkemenin kararının ardından bir kez daha aynı acıyı yaşadıklarını ifade etti.

Madenci eşi Gülten Kavas de karara tepki göstererek acılarının tazelendiğini kaydetti.

Dava süreci

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından devam eden dava sürecinde 11 Temmuz 2018'de, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Bu kararla şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın 15 yıl hapsine hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin 5 tutuklu sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulmuş, Can Gürkan'ın ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberi: Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Son dakika haberi: Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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