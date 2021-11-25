Son dakika: Solomon Adaları'nda hükümet karşıtları sokağa çıkma yasağına rağmen gösteri yaptı

Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenledi.

Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF), Sogavare'nin istifasını talep eden 2 ila 3 bin göstericinin başkent Honiara'da eylem yaptığını açıkladı.

RSIPF, göstericilerin başkentin doğusundaki bazı iş yerlerini yağmaladığı, bazı iş yerlerini de ateşe verdiğini kaydetti.

Honiara'da halka evlerinden çıkmama çağrısında bulunan RSIPF, şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 36 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Başbakan'a istifa çağrısı

Başkentteki parlamento binası önünde dün başlayan Sogavare karşıtı protesto gösterilerinde Başbakan'a istifa çağrısı yapılırken, olayın ardından çarşamba saat 19.00'dan cuma saat 19.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Başbakan Sogavare, protestocuların halk arasında inşa edilmeye çalışılan güveni tahrip etmeye çalıştığını vurgulayarak, "seçimle iş başına gelmiş hükümeti devirme girişimine" şahit olmaktan dolayı üzgün olduğunu belirtmişti.

Sogavare, şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, protestocuların parlamento önündeki barikatları aşarak binaya girdiği, başkentte bir polis karakolu ve bazı binaları ateşe verdiği bilgisini paylaşmıştı.

2019'da Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Sogavare, söz verilen altyapı projelerinin de hayata geçirilememesi nedeniyle tepki çekiyor.

Avusturalya, Solomon Adaları'na polis ve asker konuşlandıracak

Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, konuya dair yaptığı açıklamada, Solomon Adaları'nda şiddet eylemlerinin bastırılması için burada konuşlandırılmak üzere yaklaşık 120 kişilik polis ve asker gücü göndereceklerini belirtti.

Morrison, olayları yatıştırmak amacıyla bölgeye gönderilen polis ekiplerine diplomatların da eşlik edeceği bilgisini paylaştı.

Solomon Adaları'nın iç işlerine müdahale niyetinde olmadıklarını vurgulayan Başbakan Morrison, bölgede olayların yatıştırılması ve bazı önemli binaların güvenliğini sağlama amacında olduklarını kaydetti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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