Son dakika... Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
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Son dakika... Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri: Mersin'de, milattan sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından olduğu ortaya çıkarılan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazıları devam ediyor.

Son dakika... Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
21.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:06

Mersin'de, milattan sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından olduğu ortaya çıkarılan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazıları devam ediyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekiple yürütülen çalışmalarda, ortaya çıkarılan taşlar kaydedilerek kullanım alanlarına göre sınıflandırılıyor.

Kazılarda, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının da gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağcı, "Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkarılması kuşkusuz sadece Mezitli ve Mersin için değil, Türkiye ve dünya için de çok önemli bir buluş olacaktır. Dünyanın ilgisinin buraya döneceğini, sırf Aratos'un anıt mezarını görmek için çok sayıda kişinin Mezitli'ye geleceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan da çalışmalarla Aratos'un anıt mezarını gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise vatandaşları, kazı alanını gezerek tarihe tanıklık etmeye davet ettiklerini kaydetti.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazıları, ağustosun ilk haftasında başlamıştı.

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Kaynak: AA

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