Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü - Haberler
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Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arıza yaptığı için sol şeritte duran kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arıza yaptığı için sol şeritte duran kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 NV 5358 plakalı kapalı kasa kamyonetin arıza yapması sonucu, sürücü aracını yolun sol şeridine bıraktı. Bunun üzerine cadde üzerinde seyreden Deniz Baykurt (23) yönetimindeki 41 L 1690 plakalı Hyundai marka otomobil, duramayarak duran kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, paramparça olan otomobilin sürücüsü Deniz Baykurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baykurt'un cansız bedeni morga götürülürken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza yerinde otomobile ait hiç fren izinin olmaması ise dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZAYI İZLEYECEĞİZ DERKEN KAZA YAPTILAR

Öte yandan yan yolda seyrederken kazayı izlemek için duran iki araç da birbirine girdi. Seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 41 TC 367 plakalı çekici, kazayı görebilmek için geri geri geldiği sırada hemen arkasında bulunan R.D. yönetimindeki 41 UZ 738 plakalı kamyona çarptı. Çekicinin demirlerinin kamyonun camına girmesinin ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

(Mustafa Uslu - Güven Gök/İHA)

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
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