Son Dakika | Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 günde 22 kişi yakalandı
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Son Dakika | Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 günde 22 kişi yakalandı

Son Dakika | Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 günde 22 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Söke'de son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi yakalandı.

Söke'de son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi yakalandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 kişiden 21'inin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 1 kişinin de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlarda 31 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 2,5 gram da bonzai ele geçirildiği de belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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