Son dakika: Söke'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde servis minibüsü, pikap ve hafif ticai aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde servis minibüsü, pikap ve hafif ticai aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar U.'nun kullandığı 09 P 2631 plakalı servis minibüsü, Berivan A.'nın kullandığı 48 N 8324 plakalı pikap ve Ali Serdar K. kontrolündeki 09 JS 934 plakalı otomobil Söke-Kuşadası yolu Ağaçlı Kavşağı'nda kazaya karıştı. Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Berivan A, otomobil sürücüsü Ali Serdar K. ve yolcular Zilan A, Doğan A, Caner K, Zemire K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı