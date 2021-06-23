Son dakika... Söke'de traktör kazası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Söke'de traktör kazası

Son dakika... Söke'de traktör kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi yakınlarında dağlık arazide traktör kazası meydana geldi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi yakınlarında dağlık arazide traktör kazası meydana geldi. Kazada traktör sürücüsü İbrahim Ölek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dağlık araziden arkasına römork bağlı traktörü ile inen sürücü İbrahim Ölek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan İbrahim Ölek olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. 112 acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ölek'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika... Söke'de traktör kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Söke'de traktör kazası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 01:10:53. #1.14#

title