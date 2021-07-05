Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada İsmail Eren A. yönetimindeki 35 GD 149 plakalı araç ile Bilal P. yönetimindeki 35 VB 545 plakalı araç çarpıştı. Kazada Bilal P. 'nin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Gül P. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika! Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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