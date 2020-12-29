Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
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Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

29.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:57
Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs denetimleri kapsamında sokakta görev yapan polisleri gören vatandaş, bölgedeki lokantayı arayarak polislere dağıtılmak üzere çay siparişi verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs denetimleri kapsamında sokakta görev yapan polisleri gören vatandaş, bölgedeki lokantayı arayarak polislere dağıtılmak üzere çay siparişi verdi. Lokanta çalışanları, sipariş üzerine polislere sıcak çay dağıtımı yaptı.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte saatler 21.00'i gösterdiği ilk anlardan itibaren polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenlere karşı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. D-655 karayolunda gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları denetlenirken, izinli olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Kısıtlamadan muaf olan bir kişi uygulamada izin belgesini göstererek yoluna devam ederken, polislere de sürpriz hazırladı. Uygulama yapılan noktaya yakın bölgedeki bir lokantayı arayan vatandaş, online sipariş vererek polislere çay söyledi.

Online sipariş aldıklarını söyleyerek polislere çay ikramını yapan lokanta çalışanları, bölgede denetlemelerde bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na da durumu anlattı. Vatandaşın yaptığı jest sonrasında lokanta çalışanlarına teşekkür eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Bu soğuk havada bizlere çay getirerek iliklerimizi sıcak tuttuğunuz için teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
Son dakika... Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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