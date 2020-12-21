Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
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Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı

21.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:47
Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir hayvansever, sokakta bulduğu hasta köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir hayvansever, sokakta bulduğu hasta köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Vezirköprü Sokak Hayvanları Grubu üyesi Büşra Uğurlu, sokakta acı çekerken bulduğu köpeği alarak veterinere götürdü. Köpeğin burada tedavisini yaptırarak sağlığına kavuşmasını sağlayan Uğurlu, köpeğin dişlerinde sorun olduğu için çenesinde enfeksiyona bağlı şişlikler oluştuğunu, veteriner hekim tarafından verilen ilaçlarla şişliklerin indiği belirtti. "Böcek" ismi verilen köpeğin mutluğu hayvanseverlere duygulu anlar yaşattı.

Tülin Uyunıker isimli bir hayvansever ise sağlığına kavuşan Böcek'i sahiplenerek bahçesinde beslemeye başladı. - SAMSUN

Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
Son dakika! Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:49:38. #1.15#
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