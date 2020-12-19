Son dakika... Sokaklar boş kaldı
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Son dakika... Sokaklar boş kaldı

19.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:11

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Hakkari'de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, bazı mahallelerde anons yaparak dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Son dakika... Sokaklar boş kaldı
Son dakika... Sokaklar boş kaldı
Son dakika... Sokaklar boş kaldı
Son dakika... Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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