Son dakika: Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi

15.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:31
Son dakika: Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik dün sabah il merkezi ve Ladik ilçesinde 8 ekip ve 28 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda paketler halinde 59,6 gram metamfetamin maddesi, 49,83 gram esrar maddesi, 14,08 gram eroin maddesi, 18 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika: Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika: Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Çolpan İlhan Erdem Tepegöz
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Ekim Bursa Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 10:44:38. #1.15#
title