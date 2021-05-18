Son dakika haberleri... Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
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Son dakika haberleri... Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada Tekme ve sopaların konuştuğu kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı Husumetli olduğu şahsa önce kafa attı sonra arkadaşlarıyla birlikte saldırdı Esenyurt'ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi.

Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

Tekme ve sopaların konuştuğu kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Husumetli olduğu şahsa önce kafa attı sonra arkadaşlarıyla birlikte saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Sopaların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi. Şahıslardan biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi. Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberleri... Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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