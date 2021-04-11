Son dakika... Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada Antalya'da bir kişi sokak ortasında iki kişi tarafından tekme tokat ve sopayla darp edildi.

Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir kişi sokak ortasında iki kişi tarafından tekme tokat ve sopayla darp edildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün, Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen bir kişi, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada karşı taraftaki bir kişi tekme tokat, bir diğeri de genci yere yatırıp sopayla defalarca darp etti.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, üçüncü kişinin ise tüm olan biteni izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı