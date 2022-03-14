Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş (2)- Yeniden

ADANA (DHA) - ADANA'da, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tutal'ı (23), mahalleden arkadaşı Bilal Kırmızıgül'ün (20) öldürdüğü ortaya çıktı. Kırmızıgül'ün, berberde Tutal'ı gördükten sonra tıraş olmasını beklediği, çıktıktan sonra da tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Olay, 7 Mart günü saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ramazan Tutal, tıraş olmak için Çukurova Caddesi'ndeki berbere gitti. Tıraş olduktan sonra berberden çıkan Tutal, sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanan Tutal, kanlar içinde kaldı, şüpheli ise kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilal Kırmızıgül'ün, öldürdüğü arkadaşı Ramazan Tutal ile çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.