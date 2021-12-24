Son dakika: Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye üzerine kazağını örttü

SİVAS'ta simitçi Mustafa Gül (35), otomobilin çarptığı sokak köpeğinin üzerine soğuktan etkilenmemesi için kazağını çıkarıp örttü. Belediye ekiplerince teslim alınan köpek, tedaviye alındı.

Bulvarda otomobil çarpan sokak köpeğini kaldırımda beklerken gören simitçi Mustafa Gül, yardımına koştu. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği kentte, hayvanın üşüdüğünü gören Gül, üstündeki kazağı çıkarıp onun üzerine örttü. Ardından belediye ekiplerini çağırdı. Hayvan ambulansına alınan köpek tedaviye götürüldü.

Üzerine düşeni yaptığını belirten Mustafa Gül, "Sabah araba çarpmış, vatandaşlar kenara koymuştu. Hareketsizlikten kaldırımda titremeye başladı. Ben de kazağımı çıkartıp üzerine örttüm, üşümesin diye bir süre çay ocağına götürdüm. Sonra da belediye ekiplerini çağırdım. Onlar da ambulans ile gelip götürdüler. Bu soğukta mecbur onlar da bir can olduğu için üzerimize düşeni yapalım. Onların da canı var. Ben de gariban büyüdüğüm için ona 'Garip' diye seslendim" dedi.