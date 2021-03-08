Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü
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Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü

08.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:57
Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde, sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü Uğur Güler, yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü Uğur Güler, yaralandı. Güler hastaneye kaldırılırken, sokak köpeği öldü. 

Kaza, akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Adana Karayolu'nda meydana geldi. Uğur Güler'in kullandığı 01 AFJ 620 plakalı motosiklet, iddiaya göre yola aniden çıkan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Güler yaralanırken, sokak köpeği öldü. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü
Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü
Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü
Son dakika... Sokak köpeğine çarpan motosikletli yaralandı; köpek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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