Son dakika... Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti
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Son dakika... Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti

06.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:28
Son dakika... Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasını ihlal eden Sercan Aran'a polis tarafından kesilen 3 bin 150 lira idari para cezasını mahkeme iptal etti.

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasını ihlal eden Sercan Aran'a polis tarafından kesilen 3 bin 150 lira idari para cezasını mahkeme iptal etti. Kararda, ceza kesme yetkisinin valilik ve kaymakamlıklarda olduğu belirtildi.

Ankara'da pandemi nedeniyle 1 Mayıs 2020'de uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan Sercan Aran'a polis tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Aran, cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Dosyaya bakan Ankara 3'ncü Sulh Ceza Hakimliği, cezayı uygulayan kurumdan idari yaptırım evrakların onaylı suretini talep etti. Evrakları inceleyen mahkeme, kararında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu gerekçe göstererek itirazı haklı buldu. Sercan Aran'a polis tarafından kesilen 3 bin 150 lira idari para cezası, iptal edildi.

Mahkemenin kararında söz konusu tedbirlerin İl Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceği, bu kararlara uymayanlara ancak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılabileceği, cezanın uygulayıcılarının da kaymakamlık ve valilikler olduğu belirtildi. Yargıtay 19'ncu Ceza Dairesi'nin emsal nitelikteki maske kararına da gönderme yapılarak, ceza kesme yetkisinin kaymakamlık ve valiliklerde olduğu vurgulandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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