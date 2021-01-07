Son dakika! Sokak arasındaki otomobil yangını korkuttu
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Son dakika! Sokak arasındaki otomobil yangını korkuttu

07.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:50
Son dakika! Sokak arasındaki otomobil yangını korkuttu

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde sokak arasında meydana gelen otomobil yangını, çevrede korkulu anlar yaşattı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sokak arasında meydana gelen otomobil yangını, çevrede korkulu anlar yaşattı.

Yangın, Silifke ilçesine bağlı Gazi Mahallesi 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Çınar'ın kullandığı 33 KR 692 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracı durdurarak inen Çınar, önce kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi ile haber verilen Büyükşehir Belediyesi Silifke itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek müdahaleye başladı. Müdahale sırasında otomobilden yükselen alevlerin bina yüksekliğine çıkması, korkuya neden oldu. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Her hangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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