SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Yeni yasaklar neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı?

Son Dakika: Kabine toplantısı başladı. Binlerce vatandaşı ilgilendiren toplantının heyecanlanla sona ermesi bekleniyor. Peki yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresinin uzatılması, vaka sayılarının fazla artış gösterdiği illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağına ek olarak hafta içi sokağa çıkma yasağı gündemde! Bunun yanı sıra Büyükşehirler nezdinde şehirler arası seyahat kısıtlamasının da uygulanması bekleniyor. Peki yeni kararlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni yasaklar neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı? İşte detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SÜRESİ GENİŞLETİLECEK Mİ?

Tedbir ve yasakların sertleştirilmesi dendiğinde akla ilk gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi sorusu geliyor. Salgının ilk başladığı dönemde Cuma akşamı başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasakları Pazartesi sona eriyordu. Yasaklama kapsamında en yakın fırına ekmek almaya gitmek ve markete gitmek serbest tutuluyordu.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ALINIR MI?

Bazı illerde vaka sayılarında çok ciddi artışlar olması nedeniye il bazında hafta içini de kapsayacak şekilde 14 günlük bir yasağın da uygulanabileceği ve sadece temel ihtiyaçların karşılanması için her aileden bir bireyin sokağa çıkmasına müsade edilmesi kararı da masada olacak.

ÖNCEKİ YASAKLAR NEYDİ?

Gözler bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısı öncesinde binlerce vatandaşlar yasakların kapsamı genişletilecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Kasım'da gerçekleştirilen kabine toplantısında koronavirüs konusunda yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitime yıl sonuna kadar devam edilmesi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının halen devam etmesi saatlerinin değişmesi Restaron, kafe gibi yerlerin sadece sabah 10:00-20:00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilmesi. Berber kuaför, market ve AVM'lerin çalışma saatlerinin 10:00-20:00 arasında değiştirilmesi gibi kararlar alınmıştı.