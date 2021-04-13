Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Ramazan'da sokağa çıkma saatleri neler?
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Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Ramazan'da sokağa çıkma saatleri neler?

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Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Ramazan'da sokağa çıkma saatleri neler?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Ramazan'da sokağa çıkma saatleri neler? Yeni yasaklar neler?

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Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Ramazan'da sokağa çıkma saatleri neler? Yeni yasaklar neler? İşte detaylar haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Akşam 19.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

AYRINTILAR GELİYOR…

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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