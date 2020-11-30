Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yeni koronavirüs önlemleri neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Kısıtlamalar geri mi geldi? Yeni yasaklar neler? Aşı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en başta maske, hijyen ve mesafeye dikkat çekti. Koronavirüs döneminde yapılan tedbirlerden bahseden Erdoğan konu ile ilgili neler söyledi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yeni koronavirüs önlemleri neler? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta içi saat 21:00 ile ertesi gün 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Hafta sonu ise Cuma 21:00 ile Pazartesi saat 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

AVM'lere kısıtlama getirildi. HES kodu ile giriş yapılacaktır. Hamam, sauna ve masaj salonlarına kısıtlama getirildi.