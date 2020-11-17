Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar neler?

Yeni alınan tedbirler ile birlikte sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar neler?

KISITLAMALAR NELER?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar geldi. Peki hangi kısıtlamalar geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ileilgili şunları söyledi; "Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek. Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre,"Tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.